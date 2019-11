Festival LGBT filma v 35. izdaji tudi o transspolnih in interspolnih temah

Ljubljana, 19. novembra - Festival LGBT filma bo v letošnji 35. izdaji v Ljubljani in nekaterih drugih mestih med 23. novembrom in 1. decembrom ponudil 26 celovečernih in 16 kratkih filmov iz 30 držav. Festival bo v Slovenski kinoteki odprla projekcija brazilskega filma Greta, organizatorji pa izpostavljajo tudi produkcije, ki naslavljajo transspolne in interspolne teme.