Festival LGBT filma v 34. izdaji z zelo raznolikimi podobami LGBT oseb

Ljubljana, 20. novembra - V Ljubljani in še nekaterih slovenskih mestih bo od 24. novembra do 2. decembra potekal 34. festival LGBT filma. Filmi v programu bodo besedah organizatorjev podali zelo raznolike podobe LGBT oseb in pokazali vrsto načinov, kako kot LGBT oseba obstajati v svetu. Festival bo odprla projekcija filma Posledice Darka Štanteta v Kinodvoru.