Prvo televizijsko soočenje Johnsona in Corbyna pred volitvami

London, 19. novembra - Pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami, ki bodo v Veliki Britaniji 12. decembra, bo danes zvečer potekalo prvo televizijsko soočenje vodij britanskih konservativcev in laburistov Borisa Johnsona in Jeremyja Corbyna. Soočenje bo potekalo kljub ugovoru liberalnih demokratov in škotske nacionalne stranke SNP.