Pred volitvami na Otoku proevropske stranke z dogovorom o sodelovanju

London, 7. novembra - Pred parlamentarnimi volitvami v Veliki Britaniji so proevropski liberalni demokrati danes sklenili zavezništvo z Zelenimi in valižansko stranko Plaid Cymru v 60 okrajih v Angliji in Walesu. V okviru dogovora bodo na predčasnih volitvah stranke podprle proevropskega kandidata, ki ima največ možnosti na zmago proti konservativcem ali laburistom.