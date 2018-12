Današnje miniranje podora na Belci minilo brez zapletov

Kranjska Gora, 5. decembra - Danes so zaradi sanacije plazu minirali podor na Belci. Kot je povedal župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat, je miniranje potekalo brez zapletov in skladno s protokolom. Za krajši čas so tudi evakuirali manjše število prebivalcev iz objektov nad regionalno cesto.