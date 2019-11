Mednarodni festival sodobnega plesa CoFestival letos zazrt v prihodnost

Ljubljana, 22. novembra - V Kinu Šiška se drevi začenja festival sodobnega plesa CoFestival, ki bo ponudil mednarodne in domače plesne produkcije, filmske projekcije in pogovore. Odprl ga bo dokumentarec o ameriški koreografinji Deborah Hay, do prihodnje srede bo na več prizoriščih ponudil niz sodobnoplesnih del, v ospredju katerih bo razmišljanje o prihodnosti.