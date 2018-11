CoFestival posebno pozornost namenja kolektivu BADco. ter Lucindi Childs

Ljubljana, 23. novembra - Največji festival sodobnega plesa v Sloveniji CoFestival bosta nocoj v CUK Kino Šiška odprli predstavi Opus grškega koreografa Christosa Papadopoulosa in Koreoerotikon, ki so jo soustvarili Marko Milić, Ana Dubljević in Darja Janošević. Festival posebno pozornost namenja hrvaškemu kolektivu BADco. in ameriški koreografki in plesalki Lucindi Childs.