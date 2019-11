Trump zavrnil možnost umika dodatnih carin na kitajski uvoz

Washington, 8. novembra - Ameriški predsednik Donald Trump je danes zavrnil možnost, da bi Kitajska in ZDA v celoti umaknile dodatne carine, ki so jih medsebojno uvedle v preteklem letu in pol. Že prej je Trumpov trgovinski svetovalec dejal, da je na mizi preložitev uvedbe za december načrtovanih dodatnih carin, ne pa umik do zdaj uvedenih dajatev.