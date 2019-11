V Dravogradu in Vuzenici se pripravljajo na napovedan povečan pretok Drave

Dravograd/Vuzenica, 17. novembra - V Dravogradu in Vuzenici se pripravljajo na napovedan povečan pretok reke Drave, ki bo po napovedih najvišji v noči na ponedeljek, predvidoma po polnoči. Predstavniki dravograjske občine in štaba civilne zaščite so se dopoldne sestali s kolegi v avstrijskem Labotu, kjer bodo danes opoldne za tovornjake zaprli most čez Dravo proti Pliberku.

V Dravogradu in Vuzenici so že v soboto aktivirali štaba civilne zaščite in začeli razdeljevanje protipoplavnih vreč. Civilna zaščita, prostovoljni gasilci in druge službe pa so v pripravljenosti tudi danes.

"Napovedi za pretok reke Drave v noči na ponedeljek kažejo, da bo ta dosegel okoli 1600 kubičnih metrov na sekundo. To pomeni, da bomo v Dravogradu izvedli še dodatne ukrepe na Ribiški poti z dodatnimi preprekami in vrečami peska," je za STA po današnjem sestanku v Labotu povedal podžupan Občine Dravograd in član civilne zaščite Anton Preksavec.

V primeru, da bo pretok Drave v Dravogradu dosegel 1200 kubičnih metrov na sekundo, se bo preventivno sprožila sirena z alarmom za nevarnost, ki traja dve minuti. To za prebivalce ob rekah Dravi, Meži in Mislinji pomeni, da morajo spremljati obvestila v medijih in ravnati samozaščitno. Vrednejše predmete naj premaknejo v višje ležeče prostore in z območij, kjer bi lahko poplavljajo, umaknejo avtomobile, je pojasnil Preksavec.

Pri pretoku okoli 1400 metrov na sekundo se Drava pod hidroelektrarno Dravograd že prelije na Ribiško pot in lahko začne zalivati prve hiše. A naj bi prepreke, ki so jih nastavili in jih še bodo, to še preprečevale pri pretoku 1400 kubičnih metrov, medtem ko pri pretoku okoli 1600 kubičnih metrov na sekundo prepreke ne zmorejo več zagotavljati neprepustnosti, je pojasnil Preksavec.

V Dravogradu so prepreke, napolnjene z vodo, že v soboto postavili na več točk, prav tako so napolnili in na kritične točke postavili protipoplavne vreče s peskom. Danes tekom dneva to nadaljujejo. Doslej so v Dravogradu napolnili okoli 1000 protipoplavnih vreč, je povedal podžupan.

Tudi v Vuzenici, kjer so se podobno kot v Dravogradu novembra 2012 spopadali z velikim poplavljanjem reke Drave, so v pripravljenosti. Kot je za STA povedal župan Občine Vuzenica Franjo Golob, so že v soboto pripravili okoli 500 protipoplavnih vreč.

Danes ob 11. uri je bil pretok Drave pri hidroelektrarni Dravograd 831, pri hidroelektrarni Vuzenica pa 856 kubičnih metrov na sekundo, kažejo podatki na spletni strani družbe Dravske elektrarne Maribor (DEM).

V času najhujših poplav 5. in 6. novembra 2012 se je pretok reke Drave na tem območju gibal med okoli 2500 do skoraj 3000 kubičnih metrov na sekundo, v Zlatoličju pa je po podatkih DEM takrat presegel 3000 kubičnih metrov na sekundo.