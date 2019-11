Morje začelo poplavljati nižje dele obale

Koper/Dravograd, 17. novembra - Morje je danes zjutraj ponovno začelo poplavljati nižje dele obale. V naslednjih urah bo poplavilo obalo predvidoma v višini od 30 do 50 centimetrov, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Danes sredi dneva in popoldne bodo v zahodni polovici Slovenije nastajali močnejši krajevni nalivi. Pretoki Drave in tudi ostalih rek padajo, navaja Arso.