Ponoči in v nedeljo močnejši nalivi, naraščale bodo tudi reke

Ljubljana, 16. novembra - Agencija RS za okolje (Arso) opozarja, da bodo v noči na nedeljo in v nedeljo čez dan v zahodni polovici Slovenije nastajali močnejši krajevni nalivi. Naraščale bodo tudi reke v zahodni in deloma osrednji in južni Sloveniji, v srednjem in spodnjem toku pa bo danes poplavljala tudi Drava. Plima lahko zvečer znova preplavi nižje ležeče dele obale.