LPP bo za povračilo prispevkov voznikom potreboval šest milijonov evrov

Ljubljana, 17. novembra - Ljubljanski potniški promet (LPP) bo spoštoval odločitev vrhovnega sodišča in vsem 684 voznikom, ne samo 53 tožečim, plačal prispevke za poklicno zavarovanje za nazaj, so za STA povedali v LPP. Ta strošek ocenjujejo na približno šest milijonov evrov, finančnih sredstev za to pa nimajo rezerviranih, so priznali.