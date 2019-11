Vrhovno sodišče: LPP mora 53 voznikom izplačati prispevke za poklicno zavarovanje

Ljubljana, 8. novembra - Vrhovno sodišče je pritrdilo prvostopenjskemu in drugostopenjskemu sodišču, da mora Ljubljanski potniški promet (LPP) 53 voznikom izplačati prispevke za poklicno zavarovanje od leta 2013 naprej, so sporočili iz Sindikata delavcev prometa in zvez. Sodba jih navdaja z upanjem, da bodo do pravice zdaj prišli tudi vozniki avtobusov drugih podjetij.