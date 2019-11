IMF: V Evropi najbolj robustne storitve in zasebna potrošnja

Ljubljana, 15. novembra - Evropski proizvodni in izvozni sektor v zadnjem času beležita slabše rezultate, a splošno ohlajanje zavirata uspešen storitveni sektor in robustna zasebna potrošnja, kaže jesensko regionalno poročilo Mednarodnega denarnega sklada (IMF). Med glavnimi tveganji ostajajo trgovinske in geopolitične napetosti ter negotovosti glede brexita.