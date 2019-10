Na zasedanju IMF in Svetovne banke pozivi h končanju trgovinskih vojn

Washington, 19. oktobra - Na jesenskem zasedanju finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank 189 držav članic Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke so se okrepili pozivi h končanju trgovinskih vojn. Te so namreč največji krivec za upočasnjevanje svetovne rasti, ki največ škode prinašajo najbolj revnim.