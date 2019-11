V Čilu napovedali referendum o spremembi ustave

Santiago de Chile, 15. novembra - V Čilu so danes za prihodnje leto napovedali referendum o novi ustavi, ki bo nadomestila sedanjo ustavo še iz časov diktature. Politične stranke so po večtedenskih protestih v državi namreč dosegle dogovor o ustavnih spremembah. Referendum bo aprila prihodnje leto, so sporočili predstavniki vlade in opozicije, poročajo tuje tiskovne agencije.