V Čilu se nadaljujejo protesti

Santiago de Chile, 30. oktobra - Več tisoč Čilencev se je v torek podalo na proteste po vsej državi, na kateri so zahtevali gospodarske in politične spremembe v državi. V prestolnici Santiago de Chile se je v središču mesta zbralo približno 10.000 ljudi. Proteste, ki so jih pripravili že 11. dan zapored, so zaznamovali izgredi med protestniki in policijo.