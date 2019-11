Pozimi na cesti: Pešci lahko za svojo varnost največ naredijo sami

Ljubljana, 16. novembra - Pešci so med ranljivejšimi udeleženci v cestnem prometu, za svojo varnost pa lahko najbolje poskrbijo sami. Vedno se je treba prepričati, da lahko varno prečkajo cesto, da uporabijo prometne površine, ki so namenjene hoji peščev, in da cesto prečkajo hitro in brez nepotrebnega ustavljanja, opozarjajo na javni agenciji za varnost prometa.