Na Eurosongu v Rotterdamu prihodnje leto 41 držav

Rotterdam, 15. novembra - Na 65. tekmovanju za pesem Evrovizije, ki ga bo prihodnje leto gostil nizozemski Rotterdam, bo nastopilo 41 držav. Koncept dveh polfinalov in finalov ostaja, po letu premora pa se bosta vrnili Bolgarija in Ukrajina. S sloganom Open up! (Odpri se!) želijo organizatorji izpostaviti povezavo med ljudmi in kulturno raznolikost.