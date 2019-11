V Metliki 110-letnica prve vinarske zadruge

Metlika, 14. novembra - V Kmetijski zadrugi Metlika, naslednici metliške pred 110 leti ustanovljene prve vinarske zadruge, so se danes spomnili omenjene obletnice. Metliška kmetijska zadruga je sicer največja in ena najuspešnejših kmetijskih zadrug v državi. Z odgovornostjo, znanjem in s tradicijo teži k razvoju Bele krajine in skrbi za tamkajšnjo dobrobit, so poudarili.