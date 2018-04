Vinska klet Metlika obeležila 50-letnico stekleničenja metliške črnine

Metlika, 20. aprila - V Vinski kleti Metlika so danes pripravili slovesnost ob 50-letnici tamkajšnje prve ustekleničene polnitve metliške črnine in njene blagovne znamke. Kmetijska zadruga (KZ) Metlika, katere del je omenjena vinska klet, je v okviru obeleževanja obletnice tega značilnega belokranjskega vina pripravila več prireditev in tudi humanitarno akcijo.