Facebook letos ukinil 5,4 milijarde lažnih računov

San Francisco, 14. novembra - Facebook je sporočil, da je v letošnjem letu ukinil že 5,4 milijarde lažnih računov, samo od aprila do septembra 3,2 milijarde. Večino so zatrli v kali, še preden so lahko postali aktivni uporabniki te družbene spletne strani. Facebook ribari naprej, saj ocenjuje, da je pet odstotkov od skupno 2,45 milijarde računov lažnih.