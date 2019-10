Facebook v tretjem četrtletju presegel pričakovanja z prihodki in dobičkom

New York, 31. oktobra - Facebook je v tretjem letošnjem četrtletju v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal prihodke za 28 odstotkov na 17,38 milijarde dolarjev, dobiček pa je narasel na 6,09 milijarde oziroma 2,12 dolarja na delnico. Tako prihodki kot dobiček so presegli pričakovanja analitikov, delnice Facebooka pa so se podražile.