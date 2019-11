Maribor, 13. novembra - Tanja Fajnik Milakovič v komentarju Dobro je videti Vide piše o zgodbah starejših, kakršna je Vida iz okolice Maribora, ki jo je pogrešila zgolj prodajalka v trgovini in so jo po več dneh iskanja našli bolno in podhranjeno, v bolnišnici pa je kasneje umrla.