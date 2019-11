Delo o kitajski viziji sveta (14. 11.)

Ljubljana, 13. novembra - Zorana Baković v komentarju Matematika nove ureditve piše, da ima Kitajska že načrt, kako izoblikovati novo postkolonialno svetovno ureditev, ki vključuje države Srednje in Vzhodne Evrope (17+1), države skupine G20, članice Bricsa in države BRI, kot se skrajšano imenuje pobuda "(gospodarskega) pasu in (svilne) poti".