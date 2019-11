V Ljubljani znova Slovenski festival vin

Ljubljana, 14. novembra - Ljubljanski Cankarjev dom bo danes in v petek gostil 22. Slovenski festival vin, katerega glavni cilj je predstavljati domača vina in širiti kulturo pitja vina. Poleg domačih vinarjev se bodo obiskovalcem predstavili vinarji iz Italije, Francije, Hrvaške, Španije, Avstrije in Makedonije z več kot 500 različnimi vinskimi vzorci.