Prihaja November Gourmet Ljubljana

Ljubljana, 26. oktobra - November bo v Ljubljani znova kulinarično obarvan. Tudi letos bo namreč pod okriljem Turizma Ljubljana v prestolnici potekal festival November Gourmet Ljubljana, ki prinaša kup dogajanja - od vrhunskih večerij in pokušin do izobraževalnih delavnic in strokovnih srečanj. Ljubljana bo dobila tudi svoj poseben gastronomski vodnik.