Veliko zanimanje za vrednotenje nepremičnin po novem

Ljubljana, 13. novembra - Na vseh občinah in na geodetski upravi še do petka zbirajo mnenja in pripombe na predlagane modele vrednotenja nepremičnin. Med javno razgrnitvijo, ki je potekala ves oktober, so prejeli več kot 2700 telefonskih klicev in 500 dopisov lastnikov nepremičnin, na portalu množičnega vrednotenja nepremičnin pa so zabeležili več kot 90.000 obiskov.