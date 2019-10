Znane poskusno izračunane vrednosti nepremičnin

Ljubljana, 1. oktobra - Na portalu množičnega vrednotenja nepremičnin sta od danes objavljena predlog modelov vrednotenja nepremičnin in poskusno izračunane vrednosti nepremičnin. Hkrati je na vseh občinah stekla javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin. Zainteresirani lahko mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja posredujejo do 15. novembra.