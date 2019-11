Turška policija po izpustitvi znova aretirala znanega novinarja

Istanbul, 13. novembra - Turška policija je v torek po nalogu sodišča znova aretirala novinarja in pisatelja Ahmeta Altana, ki so ga pred tednom dni po treh letih izpustili iz zapora. Sodišče je odločitev sprejelo po pritožbi tožilstva, kot razlog pa med drugim navedlo begosumnost. EU in Novinarji brez meja so njegovo vnovično aretacijo ostro kritizirali.