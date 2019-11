Turška novinarja po treh letih iz zapora

Istanbul, 5. novembra - Turško sodišče je v ponedeljek iz zapora izpustilo dva znana novinarja, ki sta bila obsojena zaradi domnevnih povezav s spodletelim poskusom državnega udara leta 2016. Ahmet Altan in Nazli Ilicak sta bila obsojena na deset let in pol ter osem let in devet mesecev zapora zaradi pomoči "teroristični skupini".