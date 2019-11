V Novem mestu o hitrejši poti do urbanih središč

Novo mesto, 14. novembra - V Novem mestu bo danes Jesenski urbani forum 2019, ki ga na temo celovitega urejanja potniškega prometa ob tamkajšnji občini prirejata ministrstvo za okolje in prostor in Združenje mestnih občin Slovenije. Na forumu bodo govorili o pomenu železnice za trajnostni razvoj mobilnosti in mest oz. o tem, kako z vlakom hitreje do urbanih središč.