Občine storile prvi operativni korak za revitalizacijo dolenjske železnice

Novo mesto, 18. junija - Predstavniki desetih slovenskih občin, ki si prizadevajo za revitalizacijo dolenjske železnice, so dobro leto dni po podpisu prvega dogovora v Novem mestu danes podpisali še pogodbo o sodelovanju. Občine so s tem storile prvi operativni korak in Razvojni center Novo mesto določile za koordinatorja oz. za vmesni člen med državo, EU in občinami.