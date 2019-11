Primorske novice: Koprčan zaradi preprodaje droge za posilstvo obsojen na tri leta vikend zapora

Koper, 13. novembra - Petindvajsetletni Koprčan je bil na koprskem okrožnem sodišču po podpisu sporazuma o priznanju krivde obsojen na zaporno kazen na alternativni način, in sicer z vikend zaporom, so poročale Primorske novice. Obsojenega so policisti v začetku avgusta prijeli zaradi preprodaje droge GBL, znane kot droge za posilstvo.