V Grčiji aretirali tri osebe, domnevno povezane z levičarskim terorizmom

Atene, 9. novembra - Grška policija je danes sporočila, da je v protiteroristični akciji v Atenah v petek aretirala tri ljudi in jim zasegla orožje. Gre za dva moška in žensko, katerih prijetje naj bi imelo podoben pomen kot preiskava, v okviru katere so leta 2010 aretirali vodstvo levičarske teroristične organizacije Revolucionarni boj.