Grški parlament sprejel strožjo azilno zakonodajo

Atene, 1. novembra - Grški poslanci so zgodaj davi po več kot 14-urni razpravi sprejeli strožjo azilno zakonodajo. Konservativna vlada premierja Kiriakosa Micotakisa želi z novo zakonodajo pospešiti azilni postopek in poenostaviti vračanje nezakonitih migrantov v Turčijo. Do konca leta pa želi 20.000 migrantov preseliti s preobremenjenih grških otokov na celino.