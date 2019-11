V Srbiji odprli zadnji odsek avtoceste do Bolgarije

Beograd, 9. novembra - Na jugovzhodu Srbije so danes slovesno predali prometu zadnji odsek novo zgrajene avtoceste, ki vodi od Niša do Dimitrovgrada na meji z Bolgarijo. Gre za zadnji del vzhodnega kraka t.i. desetega koridorja, ki velja za enega najpomembnejših v Evropi in teče skozi sedem držav, tudi Slovenijo.