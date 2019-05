V Srbiji bodo odprli nov odsek enega najpomembnejših evropskih cestnih koridorjev

Beograd, 18. maja - V Srbiji bodo nocoj odprli zadnji del južnega kraka t.i. desetega koridorja, ki velja za enega najpomembnejših v Evropi in teče skozi sedem držav, tudi Slovenijo. Otvoritvi odseka, ki so ga gradili šest let in za katerega so odšteli okoli 350 milijonov evrov, bo prisostvoval srbski politični vrh, pa tudi premier Severne Makedonije Zoran Zaev.