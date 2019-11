Razstava Odprti smo! gostuje na Norveškem

Oslo, 9. novembra - Na razstavišču Kunsthall Oslo je med 6. in 22. novembrom na ogled gostujoča razstava Odprti smo!, na kateri so na ogled izstopajoči izdelki sodobnega slovenskega oblikovanja. Odprtje razstave je v sredo potekalo v okviru državnega obiska predsednika Boruta Pahorja pri norveškem kralju Haraldu V. in kraljici Sonji.