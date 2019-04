Predstavitev na Milanskem tednu oblikovanja priložnost za slovenske oblikovalce

piše Tatjana Zemljič

Milano, 12. aprila - Na Milanskem tednu oblikovanja, ki do nedelje poteka v prestolnici Lombardije, se v sklopu skupinske razstave Ventura Future pod naslovom Odprti smo! predstavljajo tudi izbrani slovenski oblikovalci in neodvisni proizvajalci pohištva. Razstava je na ogled v coni Tortona, ki jo v tednu oblikovanja zasedejo neodvisne blagovne znamke in studii.