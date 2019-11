Maribor, 9. novembra - Policija je preklicala iskanje 75-letne Bernarde Potokar, ki so jo pogrešali od petka zvečer, ko je neznano kam izginila iz čakalnice UKC Maribor. Varovanko doma za ostarele Dom pod Gorco so našli živo na območju UKC Maribor, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.