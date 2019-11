Pogrešana 75-letna Bernarda Potokar

Maribor, 9. novembra - Iz čakalnice UKC Maribor je v petek okoli 22. ure neznano kam odšla 75-letna Bernarda Potokar, nastanjena v domu za ostarele Dom pod Gorco. Policija naproša vse, ki bi pogrešano opazili, da jih o tem obvestijo na telefonsko številko 113, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

Potokarjeva je dementna oseba, ki v prostoru in času ni orientirana. Visoka je okoli 155 centimetrov, sivih do ramen segajočih las, oblečena v modre hlače in bel pulover.