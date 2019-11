London, 9. novembra - Član skupine The Who Pete Townshend je izdal romaneskni prvenec The Age of Anxiety. Na četrtkovi predstavitvi v Londonu je dejal, da je v knjigi veliko avtobiografskega, predvsem glede izkušenj z drogami. Spomnil je, da je roman pravzaprav napisal kot osnovo za libreto rock opere, ki jo snuje, in upa, da bo uprizorjena v letu 2021.