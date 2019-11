Klokočovnik in Vodiškar med težavami otroške kardiologije poudarila slabe medosebne odnose in strokovne probleme

Ljubljana, 8. novembra - Srčna kirurga Tomislav Klokočovnik in Janeza Vodiškar sta danes v pričanju pred preiskovalno komisijo DZ med težavami otroške kardiologije v UKC Ljubljana poudarila slabe medosebne odnose. Ob tem je Vodiškar opozoril, da so skrhanim odnosom botrovali strokovni problemi. Nanje so po njegovih besedah nekateri opozorili, a jih je vodstvo preslišalo.