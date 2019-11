Preiskovalna komisija danes pričakuje Klokočovnika in Vodiškarja

Ljubljana, 8. novembra - Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije namerava danes zaslišati srčna kirurga Tomislava Klokočovnika in Janeza Vodiškarja. Klokočovnik je od decembra 2013 do maja 2017 v UKC Ljubljana vodil otroško kardiokirurgijo, avgusta letos pa je odstopil z mesta predstojnika oddelka za kirurgijo srca in ožilja.