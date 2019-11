Ustavna obtožba proti Trumpu ima podporo tudi v anketah

Los Angeles, 7. novembra - Vse ameriške ankete od oktobra naprej kažejo, da je več Američanov za ustavno obtožbo in odstavitev predsednika ZDA Donalda Trumpa, kot pa jih je proti. To je potrdila tudi zadnja anketa časopisa Los Angeles Times in Univerze Južne Kalifornije, čeprav kaže tudi na precejšen delež neodločenih.