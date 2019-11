Kongresni preiskovalci povabili na zaslišanje šefa Trumpovega kabineta

Washington, 5. novembra - Odbori predstavniškega doma ameriškega kongresa, ki vodijo preiskavo pred ustavno obtožbo za odstavitev predsednika ZDA Donalda Trumpa, so na zaslišanje za zaprtimi vrati povabili tudi šefa njegovega kabineta Micka Mulvaneyja in sicer v petek. To je najvišji predstavnik Bele hiše, ki so ga doslej povabili na zaslišanje.