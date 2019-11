V spopadu migrantov v BiH več poškodovanih

Bihać, 7. novembra - V množičnem pretepu v migrantskem centru Vučjak nedaleč od Bihaća v Bosni in Hercegovini so bili danes lažje poškodovani štirje migranti iz Afganistana, je sporočila tamkajšnja policija. Prijeli so štiri državljane Pakistana, ki jih sumijo, da so z noži poškodovali migrante iz Afganistana.