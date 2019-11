Na zavodu prijavljeni že skoraj dve tretjini Adrijinih zaposlenih

Ljubljana, 8. novembra - Zavod RS za zaposlovanje je do konca oktobra v evidenco brezposelnih vpisal 329 od skupaj 558 zaposlenih pri propadlem letalskem prevozniku Adria Airways. Med prijavljenimi je največ stevardov, pilotov, kontrolorjev zračnega prometa in komercialnih zastopnikov za prodajo, so za STA pojasnili na zavodu.