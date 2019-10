Odbor za finance za revizijo prodaje Adrie Airways skladu 4K

Ljubljana, 11. oktobra - Člani odbora DZ za finance so na današnji nujni seji na predlog Levice iskali krivce in vzroke, da je Adria Airways propadla le nekaj let po privatizaciji. Računskemu sodišču so sklenili predlagati, da opravi revizijo prodajnega postopka in prodajne pogodbe Adrie Airways nemškemu finančnemu skladu 4K in jo v najkrajšem možnem času posreduje DZ.